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Сёмин рассказал о своих надеждах остаться во главе «Локомотива»
Футбол России
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» заявил, что его не интересовала зарплата в клубе, но он хотел остаться на посту главного тренера.В источнике
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Сёмин рассказал о своих надеждах остаться во главе «Локомотива»

RT на русском 17:29
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Сёмин: «В вопросе нового договора зарплата не имела для меня значения»

Евро-футбол.ру 17:29
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Юрий Семин: Сумма моего контракта с «Локомотивом» была меньше, чем будут зарабатывать Николич и два его помощника

Спорт день за днем 17:25
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