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Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!» Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локо»

Трагедию вижу в другом — по каким критериям назначают на руководящие должности в клубе таких людей, как Кикнадзе и Мещеряков. Того же Василия я никогда не видел на футболе до того, как он попал в совет директоров "Локомотива".
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Metaratings вчера в 22:08
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Sport.ru вчера в 19:29
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Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»

RT на русском вчера в 17:42
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