Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.В источнике
С чего всё начиналось
Трагедию вижу в другом — по каким критериям назначают на руководящие должности в клубе таких людей, как Кикнадзе и Мещеряков. Того же Василия я никогда не видел на футболе до того, как он попал в совет директоров "Локомотива".