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Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Нева Спорт
  • Городовой0:56
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. В конце мая Юрий Семин покинул пост главного тренера "Локомотива".В источнике
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«Спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!» Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локо»

Трагедию вижу в другом — по каким критериям назначают на руководящие должности в клубе таких людей, как Кикнадзе и Мещеряков. Того же Василия я никогда не видел на футболе до того, как он попал в совет директоров "Локомотива".
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