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Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
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Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. В конце мая Юрий Семин покинул пост главного тренера "Локомотива".В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!» Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локо»

Трагедию вижу в другом — по каким критериям назначают на руководящие должности в клубе таких людей, как Кикнадзе и Мещеряков. Того же Василия я никогда не видел на футболе до того, как он попал в совет директоров "Локомотива".
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Подробнее о событии
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Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым

Вести.Ru 01:08
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Семин рассказал, пожмет ли руку Кикнадзе и Мещерякову при встрече

Metaratings вчера в 22:08
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Покажите озверевшего Семина!

Спорт-Экспресс 01:30
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