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Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!» Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локо»

Слова Кикнадзе в интервью о 18 кандидатах на должность главного тренера говорят, что за моей спиной ситуация развивалась достаточно бурно, что этих руководителей не красит.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Семин рассказал, пожмет ли руку Кикнадзе и Мещерякову при встрече

Metaratings вчера в 22:08
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Сёмин призвал руководителей «Локомотива» уйти в отставку

Sport.ru вчера в 19:29
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Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»

RT на русском вчера в 17:42
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