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Семин: отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом
Sports.ru
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Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал новость о возобновлении сезона РПЛ.В источнике
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Юрий Семин с энтузиазмом отнесся к возобновлению футбольного сезона в России

Вести.Ru 09:22
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Юрий Семин: «С большим энтузиазмом отношусь к возобновлению сезона РПЛ»

Sports.ru 09:14
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Семин: отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом

Футбол России 09:09
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