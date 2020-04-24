Стала известна зарплата Николича в «Локомотиве»

Марко Николич в случае назначения на пост главного тренера "Локомотива" будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год, сообщает "Чемпионат". Sport24, в свою очередь, утверждает, что зарплата сербского специалиста у руля "железнодорожников" составит 1,5 миллиона за сезон.