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Стала известна зарплата Николича в «Локомотиве»
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Марко Николич в случае назначения на пост главного тренера "Локомотива" будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год, сообщает "Чемпионат". Sport24, в свою очередь, утверждает, что зарплата сербского специалиста у руля "железнодорожников" составит 1,5 миллиона за сезон.В источнике
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С чего всё начиналось
Накануне издание HotSport сообщило, что Николич подпишет с «железнодорожниками» контракт на два года и возглавит команду с 1 июля, а его помощниками станут Радое Смилянич и Горан Басара.
РБК 06:45
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