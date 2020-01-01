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Сёмин заявил, что «Локомотив» не пригласил его на вручение медалей по итогам сезона-2019/2020
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не был приглашён на встречу с болельщиками клуба и вручение наград.В источнике
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Сёмин: меня не пригласили на вручение серебряных медалей «Локомотива»

Футбол России 07:36
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Юрий Семин: «„Локомотив“ не пригласил меня на вручение медалей, я выиграл 12 матчей, а они — только 4»

Матч ТВ 07:26
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«Локомотив» не пригласил Сёмина на вручение серебряных медалей РПЛ

Metaratings 07:22
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