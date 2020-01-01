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Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о желании снова возглавить команду.В источнике
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Семин о продолжении карьеры: «Подождите, я только с 31 мая официально безработный»

Sports.ru 18:18
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Сёмин: «Буду рад продолжить свою карьеру»

Sport.ru 17:58
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Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру

Metaratings 17:27
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