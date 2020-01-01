Сёмин ответил на вопрос о продолжении карьеры

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос, намерен ли он продолжить карьеру тренера. Ранее сообщалось, что Сёмин может возглавить тульский "Арсенал". Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал" - Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру.