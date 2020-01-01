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Сёмин ответил на вопрос о продолжении карьеры
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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос, намерен ли он продолжить карьеру тренера. Ранее сообщалось, что Сёмин может возглавить тульский "Арсенал". Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал" - Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру.В источнике
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Юрий Семин
футболист
Подождите, я только с 31 мая стал официально безработным.ProstoProSportвчера в 23:28
С чего всё начиналось
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Эстафета Палыча: как сложится карьера Семина после «Локомотива»

С наступлением лета Юрий Семин официально стал безработным. Контракт с «Локомотивом» подошел к концу, и теперь легендарный наставник может задуматься о продолжении своей карьеры. Несмотря на солидный возраст, 73-летний специалист не намерен завершать тренерскую деятельность.
Известия вчера в 17:00
Подробнее о событии
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Семин о продолжении карьеры: «Подождите, я только с 31 мая официально безработный»

Sports.ru вчера в 18:18
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Сёмин: «Буду рад продолжить свою карьеру»

Sport.ru вчера в 17:58
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Юрий Семин: «Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру»

Sportbox.RU вчера в 17:20
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