Сёмин ответил на вопрос о продолжении карьеры
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос, намерен ли он продолжить карьеру тренера. Ранее сообщалось, что Сёмин может возглавить тульский "Арсенал". Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал" - Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру.В источнике Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру. Есть ли уже вариант? Подождите, я только с 31 мая стал официально безработным.Sport.ua02:51
С чего всё начиналось
С наступлением лета Юрий Семин официально стал безработным. Контракт с «Локомотивом» подошел к концу, и теперь легендарный наставник может задуматься о продолжении своей карьеры. Несмотря на солидный возраст, 73-летний специалист не намерен завершать тренерскую деятельность.
Sportbox.RU вчера в 17:20