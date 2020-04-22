Финансирование «Рубина» и «Нефтехимика» сократится на 70%
Компания «ТАИФ», которая владеет такими клубами, как «Рубин» и «Нефтехимик» (хоккейная команда), уменьшит выплаты командам на 70%. Как сообщает Metaratings, объем финансирования у «Рубина» сократиться до 600 миллионов рублей.В источнике
С чего всё начиналось
Бюджет команды из Нижнекамска, по некоторой информации, составляет 1,4 млрд рублей в год. В случае сокращения финансирования бюджет уменьшится до 420 миллионов. Ранее сообщалось, что основной спонсор «Рубина» уменьшит финансирование клуба на 70% с сезона-2020/21.
Bookmaker-ratings.ru 01:26