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Татар-информТатар-информ
«ТАИФ» сократит бюджет ХК «Нефтехимик» на 70 процентов
Sports.ru
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По информации источника, финансирование клуба будет сокращено на 70%. Бюджет команды из Нижнекамска, по некоторой информации, составляет 1,4 млрд рублей в год.В источнике
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С чего всё начиналось
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Бюджет ХК «Нефтехимик» будет сокращён с 1,4 млрд до 420 млн рублей

Бюджет команды из Нижнекамска, по некоторой информации, составляет 1,4 млрд рублей в год. В случае сокращения финансирования бюджет уменьшится до 420 миллионов. Ранее сообщалось, что основной спонсор «Рубина» уменьшит финансирование клуба на 70% с сезона-2020/21.
Metaratings вчера в 17:50
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«ТАИФ» на 70% сократит финансирование ФК «Рубин» и ХК «Нефтехимик»

Sport24.ru 02:35 
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«ТАИФ» сократит бюджет ХК «Нефтехимик» на 70 процентов

Татар-информ 03:06
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Бюджет «Нефтехимика» может быть урезан на 70%

Bookmaker-ratings.ru 01:26
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