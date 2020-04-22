«ТАИФ» сократит бюджет ХК «Нефтехимик» на 70 процентов
По информации источника, финансирование клуба будет сокращено на 70%. Бюджет команды из Нижнекамска, по некоторой информации, составляет 1,4 млрд рублей в год.В источнике
С чего всё начиналось
Бюджет команды из Нижнекамска, по некоторой информации, составляет 1,4 млрд рублей в год. В случае сокращения финансирования бюджет уменьшится до 420 миллионов. Ранее сообщалось, что основной спонсор «Рубина» уменьшит финансирование клуба на 70% с сезона-2020/21.
Bookmaker-ratings.ru 01:26