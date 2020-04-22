ТАИФ сократит финансирование «Рубина» на 70 процентов
Сразу несколько источников сообщают о том, что основной спонсор «Рубина» компания ТАИФ собирается сократить финансирование футбольного клуба на 70 процентов. Официальной реакции клуба на это пока не последовало, но в свете последних событий, новость не выглядит «уткой».В источнике
С чего всё начиналось
По информации «Бизнес Online», ТАИФ запланировал выделить «Рубину» на сезон-2020/21 средства – около 2 млрд рублей. Соответственно, в случае падения на 70%, от них останется всего 600 млн. Этого с трудом хватит на борьбу за выживание в РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 01:26