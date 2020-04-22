ТАИФ сократит финансирование «Рубина» на 70 процентов

Сразу несколько источников сообщают о том, что основной спонсор «Рубина» компания ТАИФ собирается сократить финансирование футбольного клуба на 70 процентов. Официальной реакции клуба на это пока не последовало, но в свете последних событий, новость не выглядит «уткой».