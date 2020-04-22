Финансирование «Рубина» и «Нефтехимика» сократится на 70%
Компания «ТАИФ», которая владеет такими клубами, как «Рубин» и «Нефтехимик» (хоккейная команда), уменьшит выплаты командам на 70%. Как сообщает Metaratings, объем финансирования у «Рубина» сократиться до 600 миллионов рублей.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «Бизнес Online», ТАИФ запланировал выделить «Рубину» на сезон-2020/21 средства – около 2 млрд рублей. Соответственно, в случае падения на 70%, от них останется всего 600 млн. Этого с трудом хватит на борьбу за выживание в РПЛ.