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ЦСКА договорился с «Ривер Плейт» о приобретении Хорхе Карраскаля
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Московский ЦСКА договорился о трансфере 22-летнего колумбийского атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, информирует аргентинское издание TNT Sports.В источнике
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СМИ: полузащитник «Ривер Плейта» Карраскаль продолжит карьеру в ЦСКА

Sport24.ru 19:30 
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ЦСКА договорился с «Ривер Плейт» о приобретении Хорхе Карраскаля

Чемпионат 19:08
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TNT Sports: Карраскаль перешел из «Ривер Плейта» в ЦСКА

Советский спорт 18:57
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