Фьюри прокомментировал победу над Уайлдером

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.