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Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
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Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак». В основное время они сыграли вничью - 1:1 и собирались провести серию пенальти.В источнике
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Джокер Палыча

Российская газета 11:13
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Болевые точки «Спартака» и «Локо». Игорь Рабинер — о центральном матче турнира в Катаре

Спорт-Экспресс 04:30
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На пенальти со «Спартаком» Семин выпустил кипера, у которого за почти три года нет матчей в РПЛ. И он потащил два удара

Sports.ru вчера в 15:50
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