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Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак». В основное время они сыграли вничью - 1:1 и собирались провести серию пенальти.