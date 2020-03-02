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Представлен геймплей шутера от Riot Games
DTF.ru
  • Моя Москва.онлайн0:52
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:49
Компания Riot Games представила геймплейный ролик своей новой игры Valorant, ранее известной под названием "Проект А".В источнике
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Подробнее о событии
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Тактический шутер Valorant выйдет летом 2020 года

Sport24.ru 07:57 
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Riot Games представила сетевой шутер Valorant - «убийцу CS: GO»

Российская газета 06:32
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«Для нее не будет пределов»: что игровые журналисты говорят о Valorant

CyberSport.ru 07:05
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