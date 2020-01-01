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Талалаев: Глушенков — один из тех, кого я приглашал в «Ахмат»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился своим мнением об игре полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.В источнике
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