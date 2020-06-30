Талалаев: ничья с «Локомотивом» добыта на багаже Божовича
Андрей Талалаев, занимающий должность главного тренера в самарском профессиональном футбольном клубе "Крылья Советов", поделился мнением о недавно прошедшем матче с "Локомотивом". Напомним, что встреча 25-ого тура Российской премьер-лиги завершилась вничью со счетом 1-1.В источнике Наши футболисты старались доказать, что находятся не на своем месте. Увы, в концовке пропустили, но одно очко - это тоже движение вперед. Хочу поблагодарить прошлый тренерский штаб за работу. Потенциал у команды есть.Газета.Ruвчера в 13:58
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