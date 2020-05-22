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Газета.RuГазета.Ru
Талалаев объяснил причину ухода из «Химок»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sportbox.RU
  • Комсомольская правда
  • Газета.Ru
Отечественный специалист Андрей Талалаев объяснил причину ухода из подмосковных "Химок".В источнике
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Андрей Талалаев — об уходе из «Химок»: «Играть в поддавки — не мое»

Спорт-Экспресс 02:05
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Талалаев объяснил причину ухода из «Химок»

Газета.Ru 00:59
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Евгений Ловчев: Талалаев сам ушел из «Химок», когда команда шла на первом месте. А в Нижнем Новгороде есть футбольные традиции

Комсомольская правда вчера в 07:25
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