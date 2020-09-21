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Талалаев подвел итоги матча против «Динамо»
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Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итоги матча против московского "Динамо", передает Sport24. Напомним, грозненцы уступили со счетом 0:1.В источнике
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Талалаев: «Ахмат» полностью переиграл «Динамо»

Sport.ru 15:44
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«Сколько очков „Динамо“ набрало, когда не было удалений и пенальти. И посмотрите игру с грузинской командой». Сдержанная ярость Талалаева

Sports.ru 16:36
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Талалаев о поражении от «Динамо»: мы маленькая командочка, которая не умеет терпеть

Metaratings 15:08
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