Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте команды. Причиной ухода тренера стал переход в другой клуб.