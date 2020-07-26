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Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»
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Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте команды. Причиной ухода тренера с поста стал переход в другой клуб.В источнике
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Радимов — о Талалаеве: из «Ахмата» так просто не сбежать. Там знают цену мужских слов

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Талалаев согласовал с «Ахматом» контракт на два года

Sports.ru 15:05
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Радимов: «Из „Ахмата“ Талалаеву так просто не сбежать. Там знают значение слова „мужчина“»

Sport24.ru 15:54 
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