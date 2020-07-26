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Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
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Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.В источнике
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«Крылья Советов» нашли замену Талалаеву

Спорт день за днем 10:01
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Уход Талалаева из «Крыльев» - предательство или нормальное желание не терять время на ФНЛ?

Футбол России 07:53
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Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов», которые вылетели в ФНЛ

КП - Самара вчера в 13:20
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