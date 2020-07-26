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Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»
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Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте команды. Причиной ухода тренера стал переход в другой клуб.В источнике
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Андрей Талалаев после «Крыльев Советов» возглавит «Ахмат»

КП - Самара 04:00
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СМИ: Талалаев согласовал контракт с «Ахматом» на два года

Футбол России 01:31
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Талалаев согласовал контракт с «Ахматом»

Sport24.ru вчера в 15:43 
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