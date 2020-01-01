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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Талалаев рассказал, как отказался от оклада в 2 млн рублей
Спорт-Экспресс
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  • Футбол России
Бывший рулевой «Тамбова» и подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал о самой большой заработной плате, от которой он отказался.В источнике
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Талалаев рассказал, как отказался от оклада в 2 млн рублей

Евро-футбол.ру 03:35
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Талалаев: самая большая зарплата, от которой я отказался? Два миллиона рублей

Футбол России 03:34
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Андрей Талалаев: «Отказался от зарплаты в 2 миллиона рублей. Не жалею»

Спорт-Экспресс 03:00
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