НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГончаренко продлил контракт с ЦСКАТренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлонуВ РФС не исключили досрочного завершения чемпионата РоссииAFP: «Монако» планирует продать 30 игроков этим летомДжон Джонс сделал заявление о следующем поединкеЕвро-футбол.руТалалаев рассказал, как отказался от оклада в 2 млн рублейСпорт-Экспресс3Спорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руФутбол РоссииБывший рулевой «Тамбова» и подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал о самой большой заработной плате, от которой он отказался.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Талалаев рассказал, как отказался от оклада в 2 млн рублейЕвро-футбол.ру 03:35Талалаев: самая большая зарплата, от которой я отказался? Два миллиона рублейФутбол России 03:34Андрей Талалаев: «Отказался от зарплаты в 2 миллиона рублей. Не жалею»Спорт-Экспресс 03:00рекламаГлавноеГончаренко продлил контракт с ЦСКАТренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлонуВ РФС не исключили досрочного завершения чемпионата РоссииAFP: «Монако» планирует продать 30 игроков этим летомДжон Джонс сделал заявление о следующем поединкеНовости