НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Талалаев подвел итоги матча против «Динамо»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Футбол России
Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итоги матча против московского "Динамо", передает Sport24. Напомним, грозненцы уступили со счетом 0:1.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Талалаев о поражении от «Динамо»: мы маленькая командочка, которая не умеет терпеть

Metaratings 15:08
alt

Талалаев подвел итоги матча против «Динамо»

Газета.Ru 15:07
alt

Талалаев — "Динамо": "Удачи в следующих еврокубках!"

Soccer.ru 14:55
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости