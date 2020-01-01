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Тамбов — Химки 1:0
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Матч третьего тура РПЛ «Краснодар» - «Арсенал» начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет с определенным количеством зрителей на трибунах. Встречу рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.В источнике
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«Краснодар» – фаворит матча 3-го тура РПЛ с «Арсеналом»

Metaratings 10:18
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«Краснодар» — «Арсенал Тула». Видеотрансляция матча 3-го тура РПЛ

BetOn 11:42
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Чемпионат России. «Краснодар» победил «Арсенал», «Сочи» обыграл «Рубин», «Тамбов» одолел «Химки»

Sports.ru 02:10
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