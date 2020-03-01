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Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»
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Автобус казанского "Рубина" прибыл на другой стадион в Нижнем Новгороде перед матчем 20-го тура чемпионата России против "Тамбова", сообщает РИА "Новости".В источнике
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Первый матч Слуцкого в «Рубине»: опоздание из-за водителя автобуса, слабая игра в атаке, лучший в обеих командах — Мелкадзе

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Sport24.ru 09:15 
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Водитель повёз «Рубин» не на тот стадион. Ещё и спорил со Слуцким!

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