Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»

Автобус казанского "Рубина" прибыл на другой стадион в Нижнем Новгороде перед матчем 20-го тура чемпионата России против "Тамбова", сообщает РИА "Новости". В источнике