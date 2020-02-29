Тамбов — Рубин 0:0

1 марта «Рубин» на стадионе «Нижний Новгород» сыграет с «Тамбовом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Начало встречи нахначено на 14.00. Эта игра первая официальная для казанцев и их нового главного тренера Леонида Слуцкого в этом году.