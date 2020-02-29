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Тамбов — Рубин 0:0
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1 марта «Рубин» на стадионе «Нижний Новгород» сыграет с «Тамбовом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Начало встречи нахначено на 14.00. Эта игра первая официальная для казанцев и их нового главного тренера Леонида Слуцкого в этом году.В источнике
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Пока «Рубин» Слуцкого похож на «Рубин» Шаронова

Спорт-Экспресс 09:15
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«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче под руководством Слуцкого

Чемпионат 07:54
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«Рубин» не побеждает в РПЛ 8 матчей и идет на 13-м месте

Sports.ru 08:03
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