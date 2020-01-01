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Федотов нашел ошибку против «Спартака» в игре с «Тамбовом»
Чемпионат
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на инцидент с отмененным голом футболиста "Спартака" Айртона в ворота "Тамбова", передает "Чемпионат".В источнике
Подробнее о событии
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Федотов нашел ошибку против «Спартака» в игре с «Тамбовом»

ProstoProSport 14:24 
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Эксперт считает, что судьи снова ошиблись против «Спартака»

Свободная Пресса 12:29
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Арбитр Федотов — об отменённом голе «Спартака»: со стороны Айртона не было фола

Чемпионат 10:52
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