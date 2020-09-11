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Тамбов — Уфа 2:0
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Букмекеры оценивают шансы команд примерно как равные, отдавая небольшое предпочтение «Тамбову». Матч начнется в 13:45 по московскому времени. Также «Урал» примет на своем поле «Химки».В источнике
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«Урал» — «Химки»: видеотрансляция матча чемпионата России

Спорт-Экспресс 07:30
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«Урал» — «Химки». Видеотрансляция матча 7-го тура РПЛ

BetOn 07:29
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Чемпионат России. «Уфа» в гостях у «Тамбова», «Ахмат» против «Сочи», «Спартак» и ЦСКА сыграют завтра

Sports.ru 00:42
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