Спортдиректор «Тамбова»: через 2–3 недели деньги будут выплачены

Сегодня "Тамбов" в матче 7-го тура РПЛ обыграл "Уфу" со счетом 2:0. "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.