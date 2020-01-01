НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Тамбов» обыграл «Уфу» в чемпионате России по футболуФК «Тамбов» собирается бойкотировать матч с «Уфой»«Сочи» может возглавить таблицу РПЛ после 7 тураТренер «Тамбова» посвятил победу над «Уфой» губернатору области: «Низкий поклон ему»ГлавноеХаритонов отправил в нокаут УильямсаВ ЦСКА не одобрили «троллинг» от «Спартака» в преддверии дербиХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы, Квят стал 12-м«Урал» и «Химки» объявили составы на матч РПЛУ семи игроков «Ротора» обнаружен COVID, матч с «Краснодаром» состоитсяФутбол РоссииСпортдиректор «Тамбова»: через 2–3 недели деньги будут выплаченыФутбол России4Футбол РоссииRT на русскомСпорт день за днемSports.ruСегодня "Тамбов" в матче 7-го тура РПЛ обыграл "Уфу" со счетом 2:0. "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Спортдиректор «Тамбова»: победа над «Уфой» важнее, чем над «Спартаком»ТАСС Спорт 10:22Спортивный директор «Тамбова» рассказал, когда игрокам выплатят долги по зарплатеСпорт день за днем 10:03Спортдиректор «Тамбова»: через 2–3 недели деньги будут выплаченыФутбол России 09:52рекламаЕщё по теме«Тамбов» обыграл «Уфу» в чемпионате России по футболуФК «Тамбов» собирается бойкотировать матч с «Уфой»«Сочи» может возглавить таблицу РПЛ после 7 тураТренер «Тамбова» посвятил победу над «Уфой» губернатору области: «Низкий поклон ему»ГлавноеХаритонов отправил в нокаут УильямсаВ ЦСКА не одобрили «троллинг» от «Спартака» в преддверии дербиХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы, Квят стал 12-м«Урал» и «Химки» объявили составы на матч РПЛУ семи игроков «Ротора» обнаружен COVID, матч с «Краснодаром» состоитсяНовости