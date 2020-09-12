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Спортдиректор «Тамбова»: через 2–3 недели деньги будут выплачены
Футбол России
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Сегодня "Тамбов" в матче 7-го тура РПЛ обыграл "Уфу" со счетом 2:0. "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.В источнике
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Спортдиректор «Тамбова»: через 2–3 недели деньги будут выплачены

Футбол России 09:52
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Спортдиректор «Тамбова»: победа над «Уфой» важнее, чем над «Спартаком»

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«Тамбов» — о долгах: «Через две-три недели всё будет выплачено»

Soccer.ru 09:06
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