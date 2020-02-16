Дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб "Тамбов" во второй части сезона-2019/20 будет жить и тренироваться на подмосковной базе "Спартака" в Тарасовке. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.