«Тамбов» показал форму на матч со «Спартаком»

«Тамбов» определился с формой, в которой будет играть против «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ. Как сообщает пресс-служба тамбовского клуба, полевые футболисты выйдут на поле в синих футболках.