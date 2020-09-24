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«Тамбов» показал форму на матч со «Спартаком»
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«Тамбов» определился с формой, в которой будет играть против «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ. Как сообщает пресс-служба тамбовского клуба, полевые футболисты выйдут на поле в синих футболках.В источнике
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