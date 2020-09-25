ФК «Тамбов» впервые проиграл московскому «Спартаку»

В оставшееся время счет не изменился – 0:2. «Спартак» впервые победил «Тамбов» в РПЛ, взяв реванш за поражения прошлого сезона. Следующий матч ФК «Тамбов» проведет также в Саранске.