«Тамбов» грозит бойкотом матча с «Уфой» из-за задержек по зарплате
Футболисты "Тамбова" могут бойкотировать матч против "Уфы" в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Они написали письмо губернатору области Александру Никитину и гендиректору клуба Ольге Коноваловой. Команда грозит бойкотом тренировки и ближайшего матча из-за задержек по заработной плате.В источнике
С чего всё начиналось
Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 ТК РФ, и не участвовать в тренировках, а также матче 7-го тура РПЛ с «Уфой», намеченном на 12 сентября.