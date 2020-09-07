Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 ТК РФ, и не участвовать в тренировках, а также матче 7-го тура РПЛ с «Уфой», намеченном на 12 сентября.