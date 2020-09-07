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«Тамбов» грозит бойкотом матча с «Уфой» из-за задержек по зарплате
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Футболисты "Тамбова" могут бойкотировать матч против "Уфы" в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Они написали письмо губернатору области Александру Никитину и гендиректору клуба Ольге Коноваловой. Команда грозит бойкотом тренировки и ближайшего матча из-за задержек по заработной плате.В источнике
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С чего всё начиналось
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Футболисты «Тамбова» грозят забастовкой и бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате

Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 ТК РФ, и не участвовать в тренировках, а также матче 7-го тура РПЛ с «Уфой», намеченном на 12 сентября.
Спорт-Экспресс вчера в 11:50
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Игрок «Тамбова» Килин — о возможном бойкоте матча РПЛ: «Мы просто хотим получить то, что заработали»

Sport24.ru вчера в 13:10 
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«Мы просто хотим получить то, что заработали». Игрок «Тамбова» Килин – о письме губернатору

Матч ТВ вчера в 13:51
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Футболисты «Тамбова» готовят забастовку

Sport.ru вчера в 12:29
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