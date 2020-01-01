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«Тамбов» грозит бойкотом матча с «Уфой» из-за задержек по зарплате
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Игроки "Тамбова" поставили ультиматум руководству клуба. Футболисты команды "Тамбов" могут бойкотировать следующий матч Российской Премьер-Лиги против "Уфы", который состоится 12 сентября. Игроки отказываются выходить на поле из-за задержек по зарплате.В источнике
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С чего всё начиналось
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Футболисты «Тамбова» грозят забастовкой и бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате

В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.
Спорт-Экспресс вчера в 11:50
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В региональном спортуправлении отрицают факт обращения футболистов «Тамбова» к губернатору

Онлайн Тамбов.ру 08:30
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Тамбовский клуб тебе товарищ. Ну и зачем РПЛ тянула за уши команду, которая портит имидж всей лиге?

Советский спорт 07:40
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В профсоюзе футболистов отреагировали на ситуацию с зарплатами в «Тамбове»

Чемпионат 04:17
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