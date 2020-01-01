«Тамбов» грозит бойкотом матча с «Уфой» из-за задержек по зарплате
Игроки "Тамбова" поставили ультиматум руководству клуба. Футболисты команды "Тамбов" могут бойкотировать следующий матч Российской Премьер-Лиги против "Уфы", который состоится 12 сентября. Игроки отказываются выходить на поле из-за задержек по зарплате.В источнике
С чего всё начиналось
В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.