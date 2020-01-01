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Тамбов и Нижний Новгород могут обменяться командами
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Кроме обмена командами с Нижним Новгородом существует и вариант, при котором ФК «Тамбов» вернется домой. Напомним, что из-за отсутствия надлежащей арены «волки» первую часть сезона-2020/2021 провели в Саранске. В 22 турах РПЛ «Тамбов» набрал 25 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.В источнике
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С чего всё начиналось
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Спортивный директор «Тамбова»: ведём переговоры о переезде в Нижний Новгород

В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стадион в Тамбове с 2017 года находится на реконструкции. Тамбовчане планировали вернуться на домашнюю арену ещё осенью 2019-го, но подготовить стадион им не удалось.
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