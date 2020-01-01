В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стадион в Тамбове с 2017 года находится на реконструкции. Тамбовчане планировали вернуться на домашнюю арену ещё осенью 2019-го, но подготовить стадион им не удалось.