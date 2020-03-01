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«Тамбов» и «Рубин» определились с составами на матч чемпионата России
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"Тамбов" и казанский "Рубин" объявили составы на матч 20-го тура чемпионата России.В источнике
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В стартовом составе «Рубина» на первый матч Слуцкого — четыре дебютанта

Матч ТВ 04:58
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В стартовом составе «Рубина» на первый матч Слуцкого — четыре дебютанта

Sportbox.RU 04:58
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«Тамбов» — «Рубин»: Игнатьев выйдет в стартовом составе гостей

Sport24.ru 04:55 
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