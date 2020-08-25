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«Тамбов» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
Футбол России
  • Футбол России
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  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
Тренерские штабы «Тамбова» и «Сочи» определились со стартовыми сочетаниями игроков, которые начнут первый матч 5-го тура РПЛ в Саранске.В источнике
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Стали известны стартовые составы на матч «Тамбов» - «Сочи»

Газета.Ru 10:51
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«Тамбов» — «Сочи»: стартовые составы

Sport24.ru 10:36 
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«Тамбов» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Metaratings 10:30
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