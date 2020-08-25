«Тамбов» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Тамбова» и «Сочи» определились со стартовыми сочетаниями игроков, которые начнут первый матч 5-го тура РПЛ в Саранске.