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Pravda.RuPravda.Ru
«Тамбов» и «Сочи» назвали составы на матч РПЛ
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Pravda.Ru
Стали известны составы "Тамбова" и "Сочи" на стартовый матч пятого тура РПЛ. Игра начнётся в 18.30 на "Мордовия Арене" в Саранске.В источнике
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«Тамбов» — «Сочи»: стартовые составы

Sport24.ru 10:36 
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«Тамбов» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Metaratings 10:30
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«Тамбов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Футбол России 10:25
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