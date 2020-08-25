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«Тамбов» и «Сочи» назвали составы на матч РПЛ
Футбол России
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
Стали известны составы "Тамбова" и "Сочи" на стартовый матч пятого тура РПЛ. Игра начнётся в 18.30 на "Мордовия Арене" в Саранске.В источнике
Подробнее о событии
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Драма Луценко перед сборной - шанс для Соболева? «Сочи» на втором месте. О вторнике в РПЛ

Футбол России 16:17
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«Тамбов» - «Сочи» - 0:1 (закончен)

Евро-футбол.ру 11:05
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«Тамбов» — «Сочи»: стартовые составы

Sport24.ru 10:36 
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