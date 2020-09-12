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Газета.RuГазета.Ru
«Тамбов» и «Уфа» объявили составы на матч РПЛ
Газета.Ru
  • Газета.Ru
"Тамбов" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.В источнике
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«Тамбов» и «Уфа» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ru 06:19
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«Тамбов» – «Уфа». Стартовые составы команд

Советский спорт 06:05
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«Тамбов» — «Уфа»: стартовые составы команд

Sport24.ru 06:04 
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