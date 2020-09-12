НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФК «Уфа» встретится с «Тамбовом» в матче РПЛТамбов — Уфа 2:0«Тамбов» – «Уфа». Букмекеры назвали фаворита встречиТамбов - Уфа: прогноз Евгения Симановского 12 сентября 2020ФК «Тамбов» начал продажу билетов на домашний матч с «Уфой»ГлавноеОпубликовано видео нокаута Харитонова в поединке против УильямсаКвят показал девятое время в третьей практике Гран-при ТосканыПрокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеровМедведев не смог выйти в финал US Open, проиграв ТимуМесси остался капитаном «Барселоны» на следующий сезонГазета.Ru«Тамбов» и «Уфа» объявили составы на матч РПЛInfo-RM3Info-RMГазета.RuSports.ru"Тамбов" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Чуперка со слезами на глазах покинул поле во время матча с «Уфой»Футбол России 08:09«Тамбов» — «Уфа»: Грицаенко открыл счет перед перерывомСпорт-Экспресс 07:28«Тамбов» и «Уфа» объявили составы на матч РПЛГазета.Ru 06:19рекламаЕщё по темеФК «Уфа» встретится с «Тамбовом» в матче РПЛТамбов — Уфа 2:0«Тамбов» – «Уфа». Букмекеры назвали фаворита встречиТамбов - Уфа: прогноз Евгения Симановского 12 сентября 2020ФК «Тамбов» начал продажу билетов на домашний матч с «Уфой»ГлавноеОпубликовано видео нокаута Харитонова в поединке против УильямсаКвят показал девятое время в третьей практике Гран-при ТосканыПрокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеровМедведев не смог выйти в финал US Open, проиграв ТимуМесси остался капитаном «Барселоны» на следующий сезонНовости